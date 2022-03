Mbda e Rheinmetall alleati nel settore della difesa aerea

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Mbda Italia e Rheinmetall Italia "hanno firmato un Memorandum d'Intesa per esplorare le possibilità di collaborazione nell'area della difesa aerea, che includerà sia lo studio sulle tecnologie più futuristiche sia le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei per la difesa". Le due aziende spigano che nel corso di due anni "studieranno modalità di collaborazione con l'obiettivo finale di sviluppare opportunità di business comuni, in Italia e sul mercato internazionale. A questo scopo Mbda Italia (parte di Mbda, l'unico gruppo di difesa europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici che corrispondono all'intera gamma delle esigenze operative attuali e future delle tre forze armate) e Rheinmetall Italia (uno dei principali fornitori europei di tecnologia radar e difesa aerea) "creeranno gruppi di lavoro trasversali alle due realtà, che avranno l'obiettivo di identificare possibilità di sviluppo tecnologico congiunto e opportunità di business". (ANSA).