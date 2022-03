Borsa: Milano tiene rimbalzo con banche ed energia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Borsa di Milano prosegue la seduta ben intonata e il rimbalzo, dopo l'avvio positivo di Wall Street non perde forza: il Ftse Mib sale del 2% a 22.613 punti.

Alla testa del listino ci sono Unicredit (+8,45% a 9,2 euro), Saipem (+8,2% a 1 euro) e Tim (+6,4% a 0,25%) in rappresentanza dei titoli che più avevano perso nei giorni scorsi.

Sugli scudi in particolare banche ed energia: Banco Bpm guadagna il 6,4%, Bper il 6,09%, Intesa Sanpaolo il 3,8%; Enel guadagna il 4%, Eni l'1,55 per cento. (ANSA).