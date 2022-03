Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,8%

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Una seduta in altalena per Piazza Affari che si conclude con un rialzo dell'indice guida, il Ftse Mib contenuto allo 0,8% a 22.338 punti. A rimbalzare con più vigore sono le banche che avevano perso di più nelle scorse sedute ma la regina del listino è Saipem che sale del 13,15% a 1,04 euro. Sugli scudi Unipol (+6,8% a 3,95 euro) e Unicredit (+6,12% a 9,02 euro). Questa volta riesce il rimbalzo anche a Tim che chiude in rialzo del 5,8% a 0,25 euro. (ANSA).