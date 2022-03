Borsa: Europa corre, effetto Bond Ue, Milano +3,15%

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Girano al rialzo le principali borse europee dopo l'indiscrezione diffusa dall'Agenzia Bloomberg sul lancio di bond da parte dell'Ue per finanziare le maggiori spese dovute alla crisi dell'energia e per la difesa a seguito della guerra in Ucraina. Milano (Ftse Mib +3,15%) è la migliore, seguita da Madrid (+2,76%), Parigi (+2,32%), Francoforte (+1,56%) e Londra (+0,56%), che essendo fuori dall'Ue non è interessata dall'iniziativa. Girano nel contempo al rialzo anche i futures Usa, mentre tra i settori favoriti dalla notizia ci sono le banche con Unicredit (+6,46%), Bnp (+5,42%) e SocGen (+4,72%). (ANSA).