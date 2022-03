Borsa: Asia in forte calo con materie prime, Tokyo -1,71%

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Seduta in forte calo per le principali borse di Asia e Pacifico con il persistere dei timori sui prezzi delle materie prime al 13/o giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Tokyo ha ceduto l'1,71%, Shanghai il 2,35% e Taiwan il 2,06%. Più caute Seul (-1,09%) e Sidney (-0,83%).

Deboli anche Hong Kong (-1,64%) e Mumbai (-1,03%)( ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street nonostante il rialzo della produzione industriale tedesca e in attesa del Pil dell'Eurozona. Attese negli Usa la bilancia commerciale, vendite e scorte di magazzino e l'anticipazione dell'Api sulle scorte settimanali di greggio. (ANSA).