Pmi: Confapi, solo 20% assumerà nuovi manager entro 2 anni

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Solo il 20% delle piccole e medie industrie del sistema Confapi ha intenzione di assumere nuovi manager nei prossimi due anni a causa dell'incertezza economica.

Secondo un'indagine su un campione rappresentativo degli iscritti, le figure che "la faranno da padrone" sono l'innovation manager (57,14%) e l'export manager (28,57%), che sono stati i più assunti anche nell'ultimo biennio. Subito dopo vengono i manager per la sostenibilità e l'economia circolare (14,3%). Al momento, le piccole e medie industrie del sistema Confapi hanno in media 2,7 manager per azienda, occupati principalmente nella direzione aziendale (71%) oltre che nello sviluppo del marketing aziendale (42%). "Tra gli imprenditori intervistati - si legge nel testo - vi è la consapevolezza che le aziende non in grado di disporre di nuove competenze manageriali dovranno per forza promuovere dei consistenti investimenti nella formazione delle risorse umane (36,23%) e faranno comunque fatica ad affrontare i cambiamenti tecnologici e digitali in atto (30,43%). Il 18,9% degli imprenditori ritiene inoltre che tali imprese correranno il rischio di rimanere tagliate fuori dai mercati". (ANSA).