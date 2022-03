Borsa: Milano sprofonda (-6%), 13 titoli congelati al ribasso

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Piazza Affari sprofonda nel 12/o giorno di guerra in Ucraina. L'indice Ftse Mib segna un calo di oltre il 6% a 21.060 punti con quasi l'intero paniere in rosso e ben 13 titoli congelati per eccesso di ribasso e uno solo (Tenaris +7,8% teorico) per eccesso di rialzo. Tra questi Intesa, Unicredit, Pirelli, Tenaris, Iveco, Stellantis e Generali. Fanno eccezione Leonardo (+2,49%), per il riarmo dell'Ucraina, e Saipem (+0,44%), con le possibili nuove perforazioni per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

