Borsa: Milano allunga +1% con Wall Street contrastata

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Milano allunga il passo (Ftse Mib +1%), per poi dimezzare in fratta i guadagni, con l'avvio contrastato di Wall Street mentre è partito il terzo round dei colloqui fra Russia e Ucraina. Eccetto Parigi (+0,43%) restano negativi, sotto la parità, gli altri listini europei in mercati che nel complesso si confermano nervosi. (ANSA).