Borsa: Europa cede con Wall Street, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Cambiano ancora direzione i listini europei con tutti gli indici di Wall Street, Nasdaq compreso, orientati al ribasso. Milano è in discesa dello 0,53% con vendite che si sono intensificate sulle banche, prima di tutto su Unicredit (-6%), il gruppo più esposto in Russia, e Stellantis (-5,87%). Tim intanto è precipitata finendo in asta di volatilità (-8,65%).

Francoforte (-1,14%), dove Volkswagen cede il 5,7%, resta maglia nera fra le Borse del Vecchio Continente, mentre Parigi perde lo 0,68%. Limita i danni Londra (-0,12%) dove British Petroleum guadagna il 4,2% in una seduta positiva per i petroliferi grazie ai rialzi del greggio. (ANSA).