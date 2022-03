Ucraina: a Chicago grano rivede ancora massimi, +6%

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Il prezzo del grano sulla Borsa merci di Chicago, quella di riferimento mondiale, corregge nuovamente i massimi storici: i futures sul frumento, del quale Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori mondiali, crescono del 6% rispetto a ieri oltre i 1.200 dollari per un equivalente di 5.000 bushel, l'unità di misura anglosassone utilizzata per questo genere di materie prime alimentari.

In aumento anche il mais, che sale del 2% a un massimo per ora di 771 dollari. (ANSA).