Borsa: Europa cede con guerra, Milano -4%

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Clima pesantissimo sulle Borse europee, con Milano ha toccato un calo del 4% nell'indice Ftse Mib. Con la guerra in Ucraina sempre più intensa, Parigi ha registrato una perdita del 3,4%, Francoforte del 3,2%, Amsterdam del 2,9%, Londra del 2,7% e Madrid del 2,3%.

In Piazza Affari, che dopo il forte picco di vendite è tornata su un calo inferiore ai quattro punti percentuali, guidano i ribassi le banche, con Unicredit e Mediolanum anche sospese in asta di volatilità, mentre Bper cede il 7%. In calo del 6% sempre sotto quota 0,28 Tim, in controtendenza Inwit (+1%).

(ANSA).