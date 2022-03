Finanza: Enria (Bce), sul clima ci muoveremo in modo unito

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sul rischio climatico "c'è cooperazione globale e sono ottimista che ci muoveremo in maniera molto unita in questo ambito. Anche sul digitale si lavora a livello globale ma sono un po' più preoccupato". Lo afferma il presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce, Andrea Enria, alla Swiss Finance Council Annual Conference 2022 spiegando che su alcuni temi riguardo a fintech, cripto asset e stablecoin a volte si muovono le autorità nazionali e "c'è la tendenza a ufficializzare qualche entità su cui magari non si è discusso abbastanza e coordinato a livello globale". "Mi piacerebbe - dice Enria - vedere più coordinamento a livello globale". (ANSA).