Expo 2030: un arco per il logo Nft di Roma

(ANSA) - DUBAI, 03 MAR - E' un arco a ispirare il logo per Roma Expo 2030, che è stato presentato questa sera al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai come "simbolo dinamico" e con tecnologia Nft. "Abbiamo cercato non solo di creare una immagine grafica, ma di fare qualcosa di diverso: creare un algoritmo che ci permette di mostrare diverse variazioni del logo", ha spiegato il coordinatore del gruppo di lavoro che ha finalizzato il progetto, Giuseppe Mayer. "E' il primo logo della storia dell'Expo creato in forma Nft", ha sottolineato. Il primo Nft del logo dell'Expo di Roma è stato consegnato questa sera al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il secondo sarà consegnato al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).