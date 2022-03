Borsa: Milano in altalena (+0,04%), giù Tim, sale Saipem

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Borsa di Milano in altalena. Il Ftse Mib guadagna un marginale +0,04% a 24.547 punti con le evidenze di Saipem (+3,8%), Cnh (+2,2%) e Recordati (+2,02%).

Bene anche Inwit (+1,5%) Un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian ha presentato a Tim un'offerta vincolante per l'acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale della società delle torri. Tim che tra stop & go cede il 10,89%. Sotto vendita Enel (-2,5%), Terna (-1,1%) e Banco Bpm (-1,7%) (ANSA).