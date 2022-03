Borsa: Asia non teme Fed e prova rimbalzo, bene Seul

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - La conferma della Federal reserve statunitense di alzare presto i tassi non ha colpito le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, che provano un piccolo rimbalzo dopo gli scivoloni per la guerra in Ucraina.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,7%, Hong Kong vede la conclusione in aumento di circa mezzo punto percentuale. Tra i listini cinesi, piatta la chiusura di Shanghai, in calo dello 0,8% quella di Shenzhen.

Più convinto il recupero di Seul, che ha concluso in aumento dell'1,6% mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, segna un timido rialzo finale dello 0,4%.

Incerti i futures sull'avvio delle Borse del Vecchio continente.

