Italgas: compra quota minoranza start up tech Usa Picarro

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Italgas rafforza la partnership con Picarro attraverso l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del capitale della società Usa. La partecipazione è stata rilevata con un esborso di 15 milioni di dollari (13,5 milioni euro ai cambi correnti), pagato per cassa, e ha comportato l'ingresso di Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, nel consiglio di amministrazione dell'Azienda. Picarro è una start-up tecnologica e leader mondiale nel settore della sensoristica applicata al monitoraggio delle reti di distribuzione del gas nonché nelle tecnologie destinate a quei settori caratterizzati dalla necessità di rilevazioni estremamente sensibili, come le misurazioni ambientali sulla concentrazione di inquinanti atmosferici pericolosi (Hazardous Air Pollutants) e l'industria dell'elettronica per l'individuazione di impurità negli ambienti dedicati alla produzione di semiconduttori.

La presenza nell'azionariato di Picarro come unico partner industriale (gli altri soci sono i fondatori e fondi di venture capital), permetterà a Italgas di contribuire all'ulteriore sviluppo della soluzione tecnologica per la misurazione delle emissioni fuggitive di metano, ormai al centro degli obiettivi europei per la decarbonizzazione. (ANSA).