Congelate azioni per 1,2 miliardi all'oligarca Mordashov

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - L'oligarca russo Alexey Mordashov, tra i destinatari delle sanzioni dell'Unione Europea, si è dimesso dal consiglio di sorveglianza del tour operator tedesco Tui, tra i più grandi gruppi turistici mondiali, e le sue quote, pari al 34% del capitale e con un valore di mercato di poco inferiore agli 1,2 miliardi di euro, sono state sottratte alla sua disponibilità. Lo rende noto Tui in una nota in cui ricorda che lo scopo delle sanzioni è "impedire" a Mordashov di vendere i titoli e "realizzare qualsiasi incasso o profitto dal suo investimento". (ANSA).