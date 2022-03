Borsa: Asia debole con corsa petrolio, future europei deboli

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Seduta debole sui listini asiatici mentre il petrolio è volato oltre i 110 dollari al barile con l'allarme energia legato alla guerra innescata dalla Russia all'Ucraina. Le Borse dell'area hanno risentito la chiusura negativa di Wall Street martedì mentre i futures europei sono in leggero calo (Euro Stoxx 50 -1,1%).

Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,68%, Hong Kong cede l'1,81% a scambi ancora i in corso, alle prese con la crescita dei contagi covid. Limitano i danni gli indici cinesi di Shanghai (-0,13%) e Shenzhen (-0,56%) mentre Pechino si sta muovendo per assicurare al Paese le forniture di materie prime, dalla greggio al gas, dall'orzo al mais. Positiva Seul (+0,16%) (ANSA).