Banche: vigilanza chiede esposizione a Russia e clientela

La vigilanza Bce e di Banca d'Italia sta chiedendo formalmente in questi giorni alle banche l'esposizione diretta e indiretta verso le controparti russe e se fra i propri clienti vi siano soggetti colpiti dalle sanzioni Ue. E' quanto si apprende da diverse fonti del settore secondo cui la mossa segue quella già avviata nei primi momenti della crisi in Ucraina. E' possibile che nelle prossime ore/giorni inoltre arrivino indicazioni sulle nuove misure sanzionatorie decise ieri dalla Ue fra cui l'esclusione di alcuni istituti russi dal sistema Swift e su come comportarsi con le banche non incluse in tale lista. (ANSA).