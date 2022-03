Tim: in Borsa -6,5% a vigilia Cda con ipotesi stop opa Kkr

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Tim scivola in Borsa a Milano alla vigilia del Cda, in cui dovrebbe essere discusso il nuovo piano industriale. Il titolo cede il 6,5% a 0,35 euro, mentre il Ftse Mib perde il 2,7%.

Telecom Italia, secondo fonti di stampa, intanto sta cercando di convincere Kkr a rinunciare all'opa, per coinvolgere il fondo americano nel piano per scorporare la rete fissa in NetCo.

