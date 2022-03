Stellantis: Tavares, raddoppieremo i ricavi entro il 2030

(ANSA) - AMSTERDAM, 01 MAR - "Raddoppieremo i nostri ricavi netti entro il 2030 e sosterremo margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis, presentando il piano strategico a Zaandam, cittadina a quindici chilometri da Amsterdam.

"Dedichiamo il piano ai nostri dipendenti in Ucraina, con tre di loro non siamo riusciti a metterci in contatto", ha affermato all'inizio della presentazione Tavares, annunciando che "Stellantis sarà il campione del settore nella mitigazione del cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni di carbonio entro il 2038, con una riduzione del 50% entro il 2030.

Assumere la leadership nella decarbonizzazione, così come un decisivo passo avanti nell'economia circolare, è il nostro contributo per un futuro sostenibile. Stiamo preparando la strada affinché il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici a batteria (Bev) entro la fine del decennio", ha aggiunto.

