Spread Btp-Bund: in deciso calo a 143,3 punti

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Prosegue la discesa dello spread Btp-Bund, che nel pomeriggio arriva a 143,3 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,385%, dopo che già in mattinata era risultato evidente come il mercato avesse smesso di prezzare un aumento dei tassi di interesse di 25 punti da parte della Bce a dicembre 2022, rinviando la stretta al 2023, in scia all'escalation militare in Ucraina. Nel pomeriggio intanto il premier italiano, Mario Draghi, ha riferito alla Camera sulla situazione in Ucraina. (ANSA).