Essilux: completata l'acquisizione di Walman negli Usa

EssilorLuxottica ha completato l'acquisizione della rete di laboratori Walman Optical negli Stati Uniti. Lo rende noto un comunicato del gruppo italo-francese.

Annunciata per la prima volta a marzo 2021 "l'acquisizione beneficerà del focus di EssilorLuxottica sull'innovazione di prodotto e di servizio per generare nuove opportunità di crescita per Walman Optical", aggiunge la nota.

La società Usa genera circa 500 milioni di dollari di ricavi annui.