Cambi: euro poco mosso a 1,1209 dollari

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Euro senza sensibili variazioni in avvio di giornata sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1209 dollari (1,1213 ieri sera a New York).

Sullo yen la moneta unica europea è a quota 129,83 in rialzo dello 0,62% (ANSA).