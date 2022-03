Borsa: Europa chiude in forte discesa, Parigi -3,9%

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Chiusura in forte discesa per le principali Borse europee. La peggiore è stata Parigi (-3,94%) a 6.396 punti, seguita da Francoforte (-3,85%) a 13.904 punti, Madrid (-3,43%) a 8.188 punti e Londra (-1,72%) a 7.330 punti, nel sesto giorno di conflitto in Ucraina. (ANSA).