Bofrost, fatturato 310mln(-0,9%), verso 3mila collaboratori

(ANSA) - SAN VITO AL TAGLIAMENTO, 01 MAR - Bofrost Italia S.p.A., azienda di San Vito al Tagliamento (Pordenone), leader nazionale nella vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche, ha chiuso il bilancio con 310,9 milioni di euro di fatturato con una leggera flessione (-0,9%) rispetto all' esercizio precedente, che si era tuttavia contraddistinto per un risultato record dovuto al forte incremento della domanda di spesa alimentare a domicilio causata dal lockdown.

Rispetto ai livelli pre-pandemia, Bofrost risulta in crescita del 31%. Anche negli ultimi 12 mesi, l'azienda ha portato avanti la sua strategia di sviluppo proseguendo nel rinnovo di filiali e parco automezzi e ampliando la propria rete commerciale: 272 sono stati gli inserimenti nell'ultimo semestre, che hanno fatto superare all'azienda quota 2.830 persone fra dipendenti e collaboratori.

"Dopo lo sforzo senza precedenti che ci ha visti garantire un servizio essenziale agli italiani durante l'emergenza Covid, e che ci ha premiati con una crescita estremamente sostenuta, gli ultimi 12 mesi ci hanno visti consolidare la nostra posizione", ha dichiarato l'amministratore delegato di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin. (ANSA).