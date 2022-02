Media: Freeda Platform: ricavi in crescita dell'80% in 2021

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Oltre 1,1 miliardo di visualizzazioni ai contenuti video e 100 milioni di persone raggiunte ogni mese in più di 82 Paesi: questi i risultati, secondo una nota, ottenuti nell'ultimo anno da Freeda, la digital media company italiana, fondata nel 2016 da Andrea Scotti Calderini (CEO e Co-Founder) e Gianluigi Casole (Co-Founder) "e diventata un punto di riferimento per tematiche come l'inclusione e il women empowerment". Gli utenti crescono e di conseguenza l'organico si espande. La società, infatti, punta ad inserire 94 nuove risorse, nel corso del 2022, tra Italia, Spagna e Regno Unito.

Al 60%, le posizioni sono aperte in Italia, dove Freeda ricerca profili da coinvolgere nello sviluppo di Freeda Platform, in ambito creatività, marketing e digital.

Freeda Platform, ha visto i ricavi del 2021 in crescita dell'80%. "Grazie alla profonda conoscenza dei social e alle abitudini di consumo dei più giovani, Freeda Platform supporta i brand a diventare rilevanti per un pubblico under 35" sottolinea il gruppo.

"Freeda Platform è cresciuta del 75% in media negli ultimi tre anni, in maniera organica, diventando un asset strategico per i brand che vogliono affermarsi tra le nuove generazioni.

Con la Platform abbiamo messo il modello di comunicazione di Freeda al servizio dei brand, implementandolo sulle loro piattaforme. Così - sviluppando contenuti su misura per i marchi della moda, del food, dell'intrattenimento, della cosmesi - riusciamo a proporci come lo strumento che può trasformare i follower e le community in consumatori. Quest'anno vogliamo accelerare il percorso di crescita e proposizione sul mercato, a cavallo tra data analytics, creatività e commerce" ha dichiarato Andrea Scotti Calderini, CEO e Co-Founder di Freeda. (ANSA).