Borsa: Milano chiude in ribasso, Ftse Mib -1,3%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La situazione in Ucraina ha pesato sulle Borse europee e a Milano in particolare per la forte incidenza del settore bancario su Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,39% a 25.415 punti, comunque piuttosto ampiamente sopra i minimi di giornata che hanno visto ribassi superiori ai tre punti percentuali.

Tra i titoli principali Unicredit ha comunque ceduto il 9% finale, con Intesa in calo del 7% e Pirelli negativa di quattro punti percentuali. Fortissimi acquisti invece sui gruppi della Difesa, con Fincantieri salita del 20% finale e Leonardo del 15%. (ANSA).