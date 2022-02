Borsa: Europa apre in forte calo con nuove sanzioni a Russia

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee aprono in forte calo, dopo l'inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia per l'invasione dell'Ucraina. Si guarda anche alle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Fed, con gli investitori che scommettono su un ripensamento sull'inasprimento della politica monetaria.

Avvio di seduta in forte calo per Francoforte (-2,08%), Parigi (-1,95%), Londra (-1,05%). (ANSA).