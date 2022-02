Borrell, prezzi energia aumenteranno, è lampante

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - "Aumenteranno i prezzi dell'energia, è lampante. Possiamo introdurre sussidi, aiuti per i più vulnerabili ma siamo in una situazione in cui le nostre azioni o reazioni avranno conseguenze economiche, non si pensi che quello dobbiamo fare non abbia conseguenze. Ma pensiamo alle conseguenze sugli ucraini. Noi dobbiamo aiutarli. E se non paghiamo questo prezzo oggi ne pagheremo uno più alto domani".

Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in conferenza stampa. (ANSA).