Alitalia:entro lunedì domande data room handling-maintenance

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Scadono lunedì 28 febbraio alle 23.59 i termini per presentare le domande di ammissione alla data room per le gare indette da Alitalia per i rami handling e manutenzione. La scadenza era originariamente fissata per il 14 febbraio, ma nella comunicazione di modifica dei termini pubblicata sul sito dell'amministrazione straordinaria vengono fissati dei nuovi termini. Viene spostato di un paio di settimane anche il termine entro cui presentare le offerte vincolanti: originariamente fissata per il 28 febbraio, la nuova scadenza entro cui farsi avanti è ora spostata al 14 marzo (entro le ore 14). (ANSA).