Sopra Steria: in Italia utile sale a 3,5 mln, ricavi a 84,2

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - il gruppo Sopra Steria, società tecnologica attiva nella consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, ha riportato in Italia Italia 84,2 milioni di ricavi e una crescita organica pari al +8,4%, oltre a un risultato netto a 3,5 milioni di euro (in crescita del 69% rispetto al 2020) e un free cash-flow in over performance: 6,98 milioni rispetto a 2,5 mln nel 2020. Lo si legge in una nota secondo cui a livello di gruppo il fatturato è risultato in aumento del +9,8% e l'utile netto a 187,7 milioni di euro, in crescita del +75,8% rispetto al 2020 e del +17,1% rispetto al 2019. L'indebitamento finanziario netto è diminuito del 23,1% a 327,1 milioni di euro, pari al 19% del patrimonio netto del gruppo. "I risultati del 2021 superano gli obiettivi prefissati e confermano che stiamo andando nella giusta direzione, supportando i nostri partner nella digital transformation, nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Con 300 assunzioni previste per l'anno in corso, la nostra presenza in Italia si consolida e continua a generare valore con obiettivi di un'ulteriore crescita organica dell'8,7%. - ha affermato Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria Italia (ANSA).