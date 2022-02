Oro: quotazioni in rialzo a 1.915 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Prezzo dell'oro nuovamente in rialzo questa mattina sui mercati asiatici. Dopo la volata di ieri sulla crisi Ucraina che aveva portato il lingotto sopra i 1.974 dollari l'oncia ai massimi da agosto 2020 per poi chiudere la seduta con un calo dello 0,3%, stamane il prezzo spot si colloca a 1.915 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,6%. (ANSA).