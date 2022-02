La Borsa di Milano corre a +2,2%, in linea con Europa

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - La Borsa di Milano corre, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib guadagna il 2,2% a 25.432 punti. A Piazza Affari in luce le utility con Enel (+4,7%), Terna (+4,6%), Italgas (+4,5%). Girano in rialzo le banche. Lo spread tra Btp e Bund scende a 160 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,81% (ANSA).