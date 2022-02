Borsa: Europa accelera, Stoxx 600 +2%

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Le Borse europee proseguono la seduta ben intonate sulla strada del rialzo. Lo Stoxx 600 accelera in rialzo del 2%, con gli analisti che valutano l'impatto delle sanzioni alla Russia inferiori rispetto alle previsioni iniziali. In particolare le valutazioni degli operatori riguardano il settore dell'energia. Intanto il gas ha subito una forte contrazione (-24%) in Europa e il petrolio ha invertito la rotta dopo il balzo della vigilia.

Nel Vecchio continente proseguono in terreno positivo Londra (+2,1%), Milano (+1,9%), Parigi (+1,7%), Francoforte e Madrid (+1,6%). Il calo del gas ha messo le ali alle utility (+4,8%).

(ANSA).