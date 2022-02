Basf: nel 2021 vendite +33%, utile a 5,5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Basf archivia il 2021 con vendite a livello globale che hanno raggiunto 78,6 miliardi di euro, il 33% in più rispetto all'anno precedente. L'utile è di 5,5 miliardi "Il 2021 e' stato un anno significativo e di successo per Basf e anche il 2022 si e' aperto molto positivamente" ha commentato Martin Brudermüller, ceo del gruppo, presentando stamattina i risultati finanziari . "Abbiamo aumentato i prezzi di vendita del 25% e i volumi dell'11%", ha aggiunto. Basf propone un dividendo di 3,40 euro per azione, rispetto ai 3,30 euro pagati l'anno precedente. Tutti i segmenti hanno registrato una crescita dei prezzi e dei volumi, ma il contributo più significativo agli utili è arrivato da Chemicals, Materials, Surface Technologies e Industrial solutions.

Il gruppo prevede un sostanziale adeguamento di prezzi nei prossimi mesi. A pesare, la perdurante carenza di semiconduttori che impatta negativamente sulle attività legate al settore automotive e il forte aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici e logistici, particolarmente evidente nel quarto trimestre 2021. Basf riporta che per i soliti siti europei, i costi aggiuntivi dovuti all'ulteriore aumento dei prezzi del gas naturale nel 2021 sono ammontati a circa 1,5 miliardi di euro, con il solo quarto trimestre 2021 a rappresentare 0,8 miliardi di euro di tale importo.

Basf conferma la propria agenda di investimenti - in particolare il grande progetto per un nuovo sito Verbund in Cina e lo sviluppo delle batterie per il settore automotive - e il proprio impegno a ridurre le proprie emissioni assolute di CO2 del 25% entro il 2030 rispetto al valore di riferimento del 2018.

