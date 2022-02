Vespa e Lego celebrano Made in Italy

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il gruppo Lego e Vespa celebrano l'eccellenza del Made in Italy con il nuovo set Lego Vespa 125: un'icona di stile in formato mattoncino. Il modellino, che sarà disponibile dal 1 marzo, è ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto.

"Abbiamo avvicinato due sogni, Lego e Vespa, accomunati dalle possibilità di espressione infinite - commenta Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center - Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare".

In un evento a Pontedera Guido Meda e Vera Spadini hanno accompagnato gli spettatori collegati alla diretta streaming, in una passeggiata tra le tappe che hanno scandito la storia dell'iconica Vespa e del Gruppo Legoe alzato il velo su un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini e fedelissimo al veicolo in miniatura: 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori. (ANSA).