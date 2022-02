(ANSA) - TRIESTE, 24 FEB - Fincantieri costruirà 6 navi robotizzate per Ocean Infinity, la cui flotta di navi a controllo remoto "Armada" si espanderà a 23 navi, diventando di gran lunga la più grande al mondo.

Le navi, lunghe 85 metri e che saranno costruite nel cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, sosterranno la missione di Ocean Infinity di impiegare una tecnologia innovativa per trasformare le operazioni in mare in un'ampia gamma di settori. Le unità saranno azionate da terra e potranno utilizzare l'ammoniaca verde come combustibile. Grazie all'infrastruttura di Ocean Infinity, incluso il centro di controllo, attualmente in fase di messa in servizio, le operazioni in remoto e a basse emissioni stanno diventando una realtà più vicina per l'industria marittima globale, spiegano a Fincantieri.

Questo nuovo contratto, che conferma la fiducia dell'armatore, già cliente di Vard, nel Gruppo Fincantieri, facilita la prossima fase di sviluppo congiunto tra le società, che si basa sulle tecnologie di gestione delle piattaforme di bordo e di automazione di Vard, unite alla capacità di integrazione dei sistemi e all'infrastruttura per le operazioni in remoto di Ocean Infinity. (ANSA).