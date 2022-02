Borsa: Milano -3,3% con Ucraina, tra peggiori Pirelli e banche

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - L'attacco russo all'Ucraina fa sentire da subito i suoi effetti sulla Borsa di Milano, così come sulle altre Piazze finanziarie. Il Ftse Mib che è molto volatile, lascia sul terreno il 3,3% a 25.210 punti.

Il listino è tutto in rosso. Pochi i titoli che resistono. Tra questi Campari che segna un marginale +0,09% dopo il calo della vigilia in scia ai conti sotto le attese e sulla decisione di posticipare gli obiettivi dell'anno.

Tengono tra gli energetici Snam (-0,5%), e Terna (-0,7%) mentre Eni registra un -2,4% ed Enel un -2,3% con il Brent sopra i 103 dollari al barile e il prezzo del gas che vola ad Amsterdam.

Saipem dopo un avvio pesantissimo, contiene il calo ad un -1,1% con i conti che hanno confermato un rosso di oltre un terzo del capitale sociale.

Per il resto le vendite piegano Pirelli (-6%) che, in occasione dei conti, ha indicato che in riferimento alla crisi tra Mosca e Kiev ha "pronte azioni di mitigazione degli impatti". Male anche le banche con Unicredit che perde il 5,6%, Intesa Sanpaolo il 5,2%, Banco Bpm il 4,3%. Tra gli altri Tim registra un -2,6%, Stellantis un -3,5%, Cnh Industrial un -4,7 per cento. (ANSA).