Renovit diventa più grande B Corp nell'efficienza energetica

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Renovit, la società controllata da Snam e partecipata da Cdp Equity che promuove l'efficienza energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione, ha conseguito la certificazione B Corp riservata alle imprese che operano secondo i più elevati standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Renovit è la prima B Corp italiana nel settore dell'efficienza energetica per numero di dipendenti e fatturato e una delle prime cinque realtà europee del settore a ottenere la certificazione rilasciata dall'ente no profit B Lab.

Le B Corp si distinguono sul mercato poiché vanno oltre il solo obiettivo del profitto, impegnandosi quotidianamente per massimizzare il proprio impatto positivo sull'ambiente, le persone e le comunità in cui operano.

Il percorso di certificazione, durato circa otto mesi, ha valutato diverse aree di impatto (modello di business, etica e trasparenza nella governance, relazioni con clienti e fornitori, impegno su diversità e inclusione e servizio alla comunità, impatto sull'ambiente) restituendo una fotografia completa di Renovit, giudicata conforme ai criteri di B Lab.

"La certificazione di Renovit come B Corp premia il nostro impegno nel promuovere la riqualificazione e l'efficientamento energetico di immobili e processi di aziende, pubbliche amministrazioni e privati, favorendo la transizione ecologica e la decarbonizzazione dei territori a beneficio di chi li abita", afferma Cristian Acquistapace, amministratore delegato di Renovit. (ANSA).