Mediaset: nel 2021 in Spagna cresciuti ricavi e utile

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Nel 2021 Mediaset Espana, parte di MediaforEurope (Mfe), ha registrato ricavi per 876 milioni (in crescita del 4,7% rispetto all' anno precedente), con un utile di 181 milioni, in aumento dell'1,3%. Il margine operativo lordo è di 243 milioni (-3,8% rispetto al 2020), mentre il risultato prima degli oneri finanziari è di 225 milioni (-2,3%). La cassa netta di Mediaset España alla fine del 2021 è di 266 milioni, con un Free Cash Flow dell'anno a 252 milioni.

Nel solo quarto trimestre 2021, l'utile è sceso a 67 milioni contro i 75 milioni dell'anno precedente. (ANSA).