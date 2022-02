Germania: cala fiducia consumatori, pesa inflazione

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - In calo la fiducia dei consumatori in Germania. L'indice Gfk per marzo è sceso a -8,1 contro il -6,7 del mese precedente. Le stime riportate dalla Bloomberg segnalavano un range fra -9 e -2. Per Gfk se le aspettative di recupero dell'economia sono in crescita, calano quelle per i redditi a casa degli alti prezzi dell'inflazione. (ANSA).