Volkswagen porta Porsche in Borsa, 'trattative avanzate'

È in fase avanzata la trattativa tra Volkswagen AG e Porsche Automobil Holding SE per una potenziale IPO di Porsche. Le parti hanno negoziato un accordo quadro che costituirà la base per ulteriori passaggi in vista di una quotazione in Borsa di Porsche AG. Ad annunciarlo, in una nota, Volkswagen che sottolinea come la quotazione sia subordinata all'approvazione dei consigli di amministrazione di entrambe le parti.

Come riferisce Porsche AG in una nota, "anche in caso di adozione delle corrispondenti delibere, l'attuazione dell'operazione sarebbe comunque soggetta a ulteriori verifiche, tra cui l'approvazione definitiva da parte dei consigli d'amministrazione, e all'evoluzione generale del mercato".

L'operazione potrebbe comprendere anche l'acquisizione di azioni ordinarie di Porsche AG da parte delle famiglie Porsche e Piech.

