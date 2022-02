Vigili del Fuoco: firmato rinnovo del contratto

Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 2019-2021. Lo comunicano, con una nota unitaria, la Fp Cgil, la Fns Cisl e la Confsal VVf secondo cui l'accordo arriva "dopo una lunga trattativa, caratterizzata da non poche difficoltà legate ai vicoli normativi imposti" "Il contratto, oltre a introdurre miglioramenti sul piano normativo, sociale e sindacale, prevede sul piano economico aumenti contrattuali molto significativi per le lavoratrici e i lavoratori del Corpo" rilevano le organizzazioni sindacali.

"A questi, ricordiamo, andranno aggiunte le ulteriori risorse impegnate per le voci accessorie e quelle, pari a 11 milioni di euro, già destinate nel contratto di primo livello". (ANSA).