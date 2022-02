Unicredit: con incubatore G-Factor a sostegno pmi e start up

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - UniCredit e G-Factor uniscono le forze a sostegno di start up e pmi.

Il gruppo bancario e l'incubatore della Fondazione Golinelli hanno infatti siglato un accordo per facilitare l'accesso al credito e garantire supporto alla neo-imprenditoria innovativa.

"Per UniCredit - sottolinea Niccolò Ubertalli, responsabile Unicredit Italia - l'innovazione è centrale perché costituisce una leva di sviluppo dell'economia del territorio. Le startup e pmi innovative sono ben 16.000, con una crescita vicina al 25% rispetto all'anno precedente. Come Unicredit serviamo già il 18% di questo mercato e siamo pronti - aggiunge Ubertalli - a supportare ancora di più i protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione italiano non solo dal punto di vista finanziario, ma promuovendo collaborazioni tra nuovi comparti produttivi e intercettando traiettorie di business in ottica di sostenibilità".

UniCredit si è peraltro impegnata a favorire l'ingresso delle start up e pmi innovative che rientrano nella Community G-Factor, in Start Lab, la piattaforma di business e innovazione dell'istituto dedicato a start up e pmi italiane 'tech' ad alto potenziale. (ANSA).