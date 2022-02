Ucraina: banche italiane esposte in Russia per 25,3 mld dlr

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Le banche italiane sono fra le più esposte, assieme alle francesi, verso la Russia con 25,3 miliardi dollari ai quali vanno aggiunte altre esposizioni potenziali come i quasi 6 miliardi di garanzie. E' quanto emerge dalle tabelle della Bri, la 'banca centrale delle banche centrali' con sede a Basilea, che riporta i dati a fine terzo trimestre 2021. Gli istituti francesi sono esposti per 25,1 miliardi, quelli austriaci per 17,5 e gli statunitensi per 14,6.

Le banche tedesche si limitano a 8 miliardi. (ANSA).