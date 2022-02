Tesoro: in asta venerdì sette miliardi di Btp

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il Tesoro offrirà in asta venerdì 25 febbraio sette miliardi di Btp, di cui quattro miliardi del nuovo Btp a cinque anni Aprile 2027, e tre miliardi del decennale giugno 2032, settima tranche. In offerta anche - si legge in una nota del Mef - 1,25 miliardi del CctEu (indicizzato al tasso Euribor) a cinque anni Aprile 2026, 13/ma tranche. (ANSA).