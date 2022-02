Borsa: Ucraina pesa su Europa, Mosca -5%, corre il petrolio

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le Borse europee continuano in negativo a metà della mattinata, ma al di sopra dei minimi segnati in avvio, con Londra che cede lo 0,4, Parigi lo 0,8% e Francoforte l'1,1%. Milano cede lo 0,9% mentre lo spread Btp Bund si mantiene a quota 170 con il rendimento del nostro decennale stabile all'1,9%. Non si arresta la corsa del petrolio, con il wti che balza del 4,8% a 95,4 dollari al barile e il brent che vede quota 100 dollari (+3,5% a 98,77) mentre il gas naturale ad Amsterdam sale del 4,7% a 76 euro. Sui mercati valutari inverte la rotta il rublo che guadagna lo 0,75% sul dollaro mentre la Borsa di Mosca resta pesante con l'indice Moex che perde il 5% (ANSA).