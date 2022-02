Borsa: Europa contiene calo, acquisti su titoli energia

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Si allenta la tensione sulle Borse in Europa, dopo che le vendite avevano portato gli indici a nuovi minimi. Londra riduce il calo all'1,25, Parigi allo 0,8%, Francoforte all'1,4%, Madrid allo 0,7% e Milano all'1,18 per cento.

E' il settore energia a dare sostegno ai listini con l'indice Stoxx 600 Energy che sale dell'1,4% e tra i titoli Shell +1,5%, Repsol +0,6%, BP +0,7%, TotalEnergies +0,6%, Eni +0,3 per cento mentre il valore del Brent sale del 3,9% a 99,10 dollari al barile e quello del WTI del 4,8% a 95,48 dollari al barile. A Piazza Affari il listino si stabilizza con Unicredit che riduce le perdite al 2,34%, Tim contiene il calo allo 0,5%. (ANSA).