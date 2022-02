Unicredit: potenzia la squadra a supporto delle imprese italiane

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Unicredit punta a rendere ancora più efficace il proprio supporto all'economia reale italiana rafforzando la funzione corporate, ora dedicata a tutte le imprese, a partire da 1 milione di euro di fatturato fino alle grandi multinazionali. Lo fa semplificando e potenziando ulteriormente il modello di servizio, riunendo sotto un'unica guida tutte le attività commerciali, rafforzando il coverage a livello territoriale con professionisti specializzati su ciascun segmento dimensionale e mettendo a disposizione di tutte le imprese clienti prodotti e servizi a valore aggiunto messi a punto dalla piattaforma Corporate Solutions. "Mentre il Paese è impegnato nella ripresa post pandemica - sottolinea il responsabile per l'Italia Niccolò Ubertalli - vogliamo fornire un contributo rilevante al miglioramento della competitività del sistema produttivo rendendo ancora più efficace il nostro supporto alle imprese con un modello di servizio completamente focalizzato sulle loro esigenze, una squadra di professionisti di primo livello, un'eccellente qualità dei prodotti, le più avanzate soluzioni digitali e una task force dedicata al Pnrr".

La nuova squadra è guidata dal responsabile Corporate Italia Massimiliano Mastalia, cui riportano direttamente i responsabili dei canali Small Business (Francesco Iannella) per le aziende con fatturato tra 1 e 50 milioni e Corporate (Lucio Izzi) per aziende fino a 1 miliardo di fatturato. Riporta a Mastalia anche il Large Corporate Italy Network, sotto la guida di Marica Campilongo. La struttura Corporate Solutions Italy, guidata da Alfredo De Falco, affianca poi il coverage con advisory strategico, soluzioni di finanza strutturata, accesso al mercato dei capitali pubblico e privato, coperture dei rischi, gestione della liquidità e dei pagamenti, trade finance e supporto nelle operazioni cross border. (ANSA).